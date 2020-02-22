新冠肺炎：學者指全國消費減1.38萬億人民幣　重挫旅遊業

受新冠肺炎疫情打擊，原本為消費旺季的春節變得百業蕭條。清華大學國家金融研究院院長朱民周六（22日）估計，今年1至2月的全國消費總額減少1.38萬億元（人民幣，下同，約1.55萬億港元），以旅遊業受影響最嚴重，他形容中國「需要一個強勁反彈」。

受影響的度假休閒旅遊消費跌9026億元（約1萬億港元）、餐飲業消費跌4211億元（約4738億港元）、實物網上零售業跌2094億元(約2356億港元)，雖然糧油食品、中西藥品、遊戲、在線教育等多個項目消費錄得上升，但無法填平下降的金額。

為了減輕對經濟的影響，各地政府在中央指示下均加緊復工。內媒統計，截至周五（21日），上海、山東、浙江、江蘇、福建、遼寧等6省市的復工率已超過70%，而北京、廣東、四川、河北、江西、雲南、貴州等多地也超過50%。江蘇周五宣布，近半數設區市已恢復省內長途班車，而河南同日起亦取消高速公路收費站的交通管制，但南陽、信陽等地40個高速收費站因疫情繼續關閉。