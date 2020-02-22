新冠肺炎：村民解除隔離5天後測出陽性　村落封閉管理

新冠肺炎疫情爆發後，全國出現多名無症狀患者。江西省南昌市安義縣一名村民解除隔離5天後接受核酸檢測，結果對新冠病毒呈陽性反應，導致該村部分區域周五（21日）起全面封閉，村民及車輛未經批准均不得外出。

據安義縣疫情防控指揮部通告，東陽鎮黃城村西坑組區域全面實施封閉管理，村外人士及車輛不得進入，村民亦不得外出。消息人士指，西坑組出現一名目前尚未確診的無症狀患者，他早前曾被隔離14天，解除隔離後又接受5天居家隔離，對核酸檢測呈陽性反應。有村民指，無症狀患者於農曆新年前曾與一名現已確診的患者吃飯，全家被隔離14日，事主接受全面檢查證實身體無異樣。

浙江杭州樹蘭醫院感染科醫生盛國平指，能否檢出陽性與病毒複製量有關，患者不同時期、不同的免疫狀態，能測出不同的病毒量，也不排除在隔離結束後才感染。上海交通大學附屬第一人民醫院專家周新則指，這類病例較為罕見，顯示個別患者存在較長的潛伏期，並會有無症狀的陽性患者。