新冠肺炎：台灣提高日韓旅遊警示　軍人禁赴高危地區

針對日本、南韓出現多宗新冠肺炎個案，台灣的中央流行疫情指揮中心周六（22日）宣布，對兩國的旅遊建議提升至第二級警示，不排除採取邊境管制。台國防部周五（21日）下令，各部隊、機關如無特殊理由，應取消或延後前往29個高風險國家及地區，包括大陸、香港及澳門等。

指揮中心表示，日本的新冠肺炎確診病例數分布在14都道府縣，逾七成為當地或疑似當地感染，已發生數宗社區及醫院群聚爆發。南韓的確診病例亦快速增加，同樣有逾七成為當地或疑似當地感染，韓方已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。台方決定即日起提升對兩國旅遊疫情建議至第二級警示，民眾如前往當地，應採取更強的防護措施。

台國防部長嚴德發則在前一天下令，士兵若計劃近期前往高風險地區，部隊負責人應善加勸導，無特殊原因應取消前往或延後前往。從有關地區回台者，則應配合指揮中心要求，接受14日隔離觀察。他指，周邊國家已發生軍隊內部感染，台軍要引以為鑑。