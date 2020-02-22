新冠肺炎：病人發病前2天具傳染力　放寬接觸者標準

中國疾控中心應急中心研究員向妮娟周五（21日）受訪指，有新冠肺炎病人在發病前2天，已可把病毒傳染給其他人。因此，密切接觸者的標準需要改變，把病人發病前2天曾接觸的人士也列為密切接觸者，並需接受14天的醫學觀察。

向妮娟表示，現有的密切接觸者定義是指病人出現症狀後接觸的人士，他們需接受2周的醫學觀察。但密切接觸者現在發生重大變化，病人發病前的接觸人士，也列為醫學觀察對象。她指出，早期調查發現一個病人基本上可以傳染2至3個人，但隨着疫情轉緩，目前傳播基數較早前下降，估計1個病人可能傳播不到1個人。

對於外界關心疫情何時結束，向妮娟指需要非常準確的數據支持。以湖北武漢為例，目前最大的難處是每日新增病例比較多，判定密切接觸者的工作量很大，因此需要高質量數據為決策提供準確依據。

全國目前有3個省監獄出現疫情，向妮娟認為首先要調查個案，梳理病例間的流行病學關聯，找到傳播鏈。她提醒，要做好監獄的通風及日常消毒，及時隔離治療發病人士。