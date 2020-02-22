涉貪污受賄　省金管局前副局長被雙開

青海省紀委監委周六（22日）通報稱，省地方金融監督管理局前黨組成員、副局長王麗（正廳級）涉嚴重違紀違法、受賄等，被開除黨籍和公職。省紀委監委將收繳其違紀違法所得，並將其所涉問題和財物移交檢察機關審查起訴。王女被指未滿17歲就直接擔任中銀西寧分行的幹部級職位。

通報顯示，王麗曾擔任西寧市商業銀行行長、青海銀行董事長、行長期間，長期搞迷信活動，聚錢斂財，大肆收受禮品、禮金，違規發放津貼補貼等，為國有資產造成巨額損失。她被指將金融企業視為提款箱，設立小金庫；又濫用職權，利用職務便利在貸款發放、工程項目建設、職工招錄等方面搞權錢交易，非法收受巨額財物。

省紀委監委認為，王麗的行為已構成職務違法，又涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有企業人員濫用職權、巨額財產來源不明犯罪，民眾多次向有關部門投訴，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，現年57歲的王麗是河北河間市人，自1979年10月參加工作，曾擔任西寧市商業銀行董事長、黨委副書記、行長；青海銀行股份有限公司黨委書記、董事長、行長；省金管局副局長等職位，自去年9月受查。