台男戀按摩女竟揭已婚　縱火殺人逃4日終落網

台灣新北市周一（17日）發生的按摩養生館縱火案，51歲蘇姓男子因追求22歲黃姓女按摩師遭拒，以汽油潑灑黃女後點火將其燒死後逃去。新北蘆洲警方經追查，周五（21日）南下桃園市中壢區，在蘇男友人家中將他逮捕，訊後依殺人、公共危險罪移送偵辦。

據警方調查，蘇男是養生館常客，而黃女則來自越南。由於黃女相貌娟好，蘇男經常點名其服務並展開追求。今年1月初，兩人在新北樹林築愛巢共賦同居。但兩周後，蘇男竟揭發黃女已婚，一怒之下，雙方不歡而散。期間蘇男又懷疑黃女從他銀包偷走1.5萬元新台幣（約3900港元），因而種下殺機。

案發當日凌晨3時許，蘇男拿着兩個滿載汽油的膠桶前往養生館，先對店員潑一桶汽油作勢點燃恐嚇，然後闖入員工休息室見到準備下班的黃女。蘇男二話不說向她潑汽油點火，見她被燒成火球才離開。數分鐘後，黃女已被燒焦。

蘇男離開現場後乘坐的士前往台北火車站轉乘火車南下桃園投靠友人。警方專案小組指蘇男十分狡猾，逃走時除不斷轉換交通工具，更多次變裝。但警方幾經抽絲剝繭，加上利用閉路電視畫面追查，最終確定其藏匿地點，並上門逮人。至於收留蘇男的友人則表示，不知道對方犯下縱火殺人罪，警方初步排除其藏匿疑犯罪嫌。