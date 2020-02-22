新冠肺炎：國務院印發指南　要求復工復產企業加強防控

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，周六（22日）印發《企事業單位復工復產疫情防控措施指南》，指導落實新冠肺炎疫情防控各項工作要求，推動企事業單位穩步有序復工復產，其中提到應加強員工健康監測、做好工作場所防控、指導員工個人防護及處置好異常情況。

指南指出，企事業單位要做好員工健康管理，切實掌握員工流動情況，對來自嚴重疫區的人員實行居家或集中隔離醫學觀察；設立可疑症狀報告電話，每天向當地疾控部門報告員工健康狀況；加強進出人員登記管理，員工每次進入單位或廠區時應在入口處檢測體溫等；保持工作場所通風換氣；保障洗手等設施正常運行；做好工作和生活場所清潔消毒。

此外，企事業單位應減少員工聚集和集體活動，減少召開會議或縮短時間、控制規模，可按實際情況採取彈性工作制或居家辦公等；適當延長食堂供餐時間，員工用餐時應避免面對面就坐；設立醫務室的單位要調配必要的藥物和防護物資，配合疾控部門規範。

如發現員工有可疑症狀，應立即隔離其工作崗位和宿舍，並按情況進一步封閉其所在的辦公室等，嚴禁無關人員進入；已發現病例的單位要實施內防擴散、外防輸出的防控策略，加強病例流行病學調查、密切接觸者追蹤管理、疫點消毒等工作。