新冠肺炎：門店被客逼爆　Costco遭警告

美國第2大零售商、連鎖超市Costco去年首次登陸中國，其上海門店更開業僅半日便曾因人流太多而臨時停業。在新冠肺炎疫情尚在持續之際，Costco位於閔行區華漕鎮的門市被揭又出現水洩不通情況。內媒報道，閔行區已對Costco提出口頭警告，相關部門將於周日（23日）進行上門聯合檢查。

有網民在網上反映，其於周五（21日）下午到達Costco，雖然大家都戴着口罩，惟現場大排長龍，店堂內顯示有1900多人，蛋糕、肉類區域更人滿為患，堪比高峰時段的地鐵，令全程膽戰心驚；停車場車位也非常緊張，有網民甚至轉了好幾圈才找到空位。

報道引述知情人士指，目前該超市要求在賣場入口處對每一位進店人員進行體溫測量，所有進店會員亦須佩戴口罩，然而實情是有些顧客進了店後就把口罩拿掉，店方卻沒有安排專門的人員去跟進。對此閔行區華漕鎮負責人周六（22日）表示，已督促超市加強管理，當局會委派專人全程監督超市的運行情況，協助加強防疫管理，並會緊盯薄弱環節，如排查場內員工是否採用了安全措施，及時匯報周末的大客流現象等。