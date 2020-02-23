飲半瓶酒後開車釀禍　女司機酒測超標近9倍涉危駕

深圳龍華區日前發生3車相撞事故，其中一名女司當場接受酒精呼氣測試顯示嚴重超標，其後經醫院鑑定，其血液中酒精含量竟超標近9倍，已達危險駕駛標準。

事發於上周四（20日）凌晨3時許，深圳交警接獲市民報警稱，在龍華區龍觀大道清湖路交界發生3車相撞事故。警員到達現場後發現其中一輛車的潘姓女司機渾身酒氣，於是當場進行酒精呼氣測試，結果每100毫升含180微克酒精。

據潘女供述，事發前一日中午，她先駕車前往龍華區友人家中吃飯，同晚9時許再與另一朋友在龍華汽車站附近吃消夜，期間潘某婷喝了近半瓶洋酒。消夜結束後，潘女獨自駕車駛至清湖路路口時，與其他車輛發生碰撞。

經醫院鑑定，潘女血液中酒精含量為每100毫升含195微克酒精。根據法例，血液中酒精含量每100毫升含20微克酒精已屬酒後駕駛，潘女已達危險駕駛標準。目前該案正在進一步調查中。深圳交警又提醒，現在正值春節後復工期，為防止因酒駕引發交通事故，交警部門已加大酒後駕駛的整治力度，並重點在城中村、社區周邊等主要道路，開展巡邏檢查，嚴查嚴處交通違法。