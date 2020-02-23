未婚準媽媽青菜醃肉維生　望速返港產子後註冊

內地多個城市在新冠肺炎爆發後封城，目前仍有不少港人滯留於湖北省內。東方報業集團日前公布計劃派包機飛到湖北接載港人後，接獲至少10宗求助個案，涉及數十名滯留湖北的港人。當中滯留湖北荊州市監利縣的潘小姐已懷孕達30周，預產期為5月，她表示，希望盡快回港做產檢，確保嬰兒健康發育。

潘稱，她於年廿九(1月23日)與男朋友一同回荊州探親，豈料到達後便遇上封城，目前仍未知何時可回港。她透露原本需在2月14日做產檢，但無辦法進行，而她與男友仍未結婚，打算產子後才回港註冊。她又稱，目前只靠家中種的青菜及新年時製作的醃肉維生，憂慮會影響嬰兒健康。

她又稱，本來計劃回港後便註冊結婚，惟現時回港無門，坦言「如果知道湖北（疫情）咁嚴重，我一定唔會返去。」她指，現時家中依靠男朋友作經濟支柱，二人均沒有積蓄，惟男友至今已一個月無法上班，憂慮他可能已被公司解僱，「好擔心將來，唔知會唔會出唔到去，唔知會唔會無錢。」或因精神壓力過大，她最近兩星期心情低落，亦經常發脾氣及哭。

至於身在湖北荊州松滋市的張先生則指，一家三口滯留當地近一個月，所需的食品嚴重短缺，苦不堪言，「連水果都是溶溶爛爛的。」他曾兩度致電香港入境處求助，但未獲回覆，深表無奈，其親友伯娘昨日(22日)在港逝世，自責自己不能跟她道別，更擔心自己未來的經濟生活，因其本月底不能回深圳工作，便遭到解僱。