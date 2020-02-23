新冠肺炎：公安部嚴打抬價　破多宗炒賣口罩案

公安部周日（23日）通報，自新冠肺炎疫情爆發以來，全國公安機關持續嚴打哄抬物價、囤積居奇等犯罪活動。公安部轄下聯合市場監管總局已下發文件，指導各地加強疫情防控期間價格行政執法與刑事司法的銜接，嚴懲涉防護、民生商品的亂漲價行為。

通報例舉多宗，從事醫藥銷售的廣東惠州市民李某，自今年1月起向河南、浙江及湖北十堰、荊州等地高價銷售防護口罩，獲取暴利20萬元（人民幣，下同，約22.5萬港元）；山東煙台市民寇某，1月起借親友身份在網購平台開設大量網店，循不同渠道搶購口罩再高價出售，獲利250萬元（約281萬港元）。兩人涉非法經營罪，被警方立案偵查。

公安部相關負責人表示，在疫情防控期間，違反國家有關市場經營、價格管理等規定，囤積居奇，哄抬疫情防控急需的口罩、護目鏡、防護服、消毒液等防護用品、藥品或者其他涉及民生的物品價格，牟取暴利，違法所得數額較大或者有其他嚴重情節，嚴重擾亂市場秩序的，應當以非法經營罪追究刑事責任。