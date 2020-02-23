新冠肺炎：企業推出可重用N95口罩　網民質疑其效能

口罩供應持續緊張，上海一間公司上周六（22日）宣布研製出全國首款可重覆使用的口罩，最快本月底能推出市面。該口罩防護力宣稱達N95級別，可洗滌重用20次，同時具防水、防腐蝕，以及抵受攝氏130度蒸氣等特點。但不少網民都對其效用表示質疑，亦有人保持觀望態度，寧願捱貴口罩，也不想充當「白老鼠」。

內媒報道，該款口罩面料使用種全棉材質，透氣性、舒適度顯著高於一次性醫用口罩，長時間佩戴，嘴部也不會有潮濕不適的感覺；口罩內層嵌入納米纖維微孔薄膜，在正常佩戴、薄膜不破損的情況下，過濾性能可保持至少200小時。

該款口罩已通過遼寧省醫療器械檢驗檢測院的檢測，過濾性能、防血液穿透力等關鍵指標，均達到醫用防護口罩國標GB19083-2010的標準。而口罩另一特點是在使用滾水、洗衣液、75度酒精、低濃度漂白水泡浸清洗後，不會影響其過濾能力。

對此，有網民表示期待，希望它能解決國內現時的「口罩荒」，但懷疑者亦為數不少，「不談使用頻率和環境，有些不靠譜」、「為甚麼國外排名靠前的口罩商，都沒有這類口罩」、「解釋不清楚，20次是怎麼定義的」、「假如口罩外表面受感染了，那麼帶回家還安全嗎」、「關鍵是多少錢，有沒有可能買得到」……