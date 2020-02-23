滯留港人求助東方　甲狀腺癌男病人錯過放射治療

東方報業集團提出派包機接載滯留湖北港人後，兩日來接獲至少14宗求助個案。現時在湖北省恩施市的袁先生表示，他本身患有甲狀腺癌，曾數度復發，本來預約本月初到瑪麗醫院進行放射治療，惟因滯留當地需延期，加上其糖尿病藥物只足夠用至3月初，冀盡快回港接受治療。

至於滯留於棗陽市的李先生一家四口被困當地，他指自己有長期抑鬱、焦慮、驚恐症狀，惟現時無合適藥物，找駐武漢辦及入境處求助亦不受理，孤立無援，坦言自己「日日情緒有問題」。在荊州市的黎先生稱他患高血壓，在當地被困的30多日已將近斷藥，惟向港府求助後，僅被對方要求自行用微訊找藥房配藥。

身處孝感市的歐陽小姐與7歲兒子已滯留當地1個月，現時住處更面臨停水，只能每日食一餐充飢，形容自己遭遇像「遇難」。位於黃崗市的莫先生一家三口上月回鄉探親滯留至今，由於當地長期維持攝氏6至7度的寒冷天氣，令其8個月大的寶寶未能安睡，或影響健康。

荊州市陳先生稱，其妻子1月19日回鄉探親，原本想年初三(27日)回港，惟因封城滯留當地，陳先生與4歲的兒子均非常掛念她，兒子更每天詢問母親去向，陳先生只能安慰兒子說：「鑽石公主號啲人都返咗嚟，媽媽都好快會返嚟喇。」而一家四口滯留荊州市的吳先生稱，因市內沒有公共交通工具，不能拿取健康證離開該市。

而在疫情重災區武漢市，24歲的劉姓青年上月到當地探望病重的外公後滯留至今，其父擔心兒子受感染，加上他在香港讀測量，如果錯過考試，便需再讀多一年，影響學業。

另一名滯留武漢的李先生(化名)稱，他年廿八到武漢旅遊，得知封城消息後已無法離開，因憂慮感染風險而足不出戶，目前依靠當地朋友接濟。

人在廣水市的鄧先生則表示，目前口罩短缺，因此盡量不外出。而他本身從事中港運輸工作，若不能開工的話下屬會離開，廠商和客人都收不到錢，目前「愁到白髮都出晒」。