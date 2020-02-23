新冠肺炎：台新增患者為父子　家屬曾返陸工作

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（23日）召開記者會，公布新增兩宗確診病例，分別是北部80多歲和50多歲的男子，兩人是父子關係。兩人並無出境史，但前者的小兒子曾因工作關係頻繁往返大陸，最近一次是去年12月2日自廣州返台，農曆新年時，曾與有大陸旅遊史的友人聚餐。

80多歲男子是高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，本月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，隨後發燒送院隔離治療，直至周日確診。50多歲男子上月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，本月8日因持續發燒被診斷為肺炎，至周日確診。指揮中心表示，屬於家庭群聚，正釐清兩人的感染源。

會上提及，伊朗和意大利出現多宗確診病例，台方遂決定即日起提升對兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意，建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返台後需居家隔離14天。台灣的衞福部部長陳時中表示，因應疫情人手不足等情況，要求所有醫護人員除上報批准外，不得出境，避免出現返台後隔離14日的情況。