新冠肺炎：診治患者受感染　29歲女醫生搶救不治

內地爆發新冠肺炎疫情，有多名醫護人員確診後搶救不治。湖北武漢協和江北醫院周日（23日）在官方微博公告，指該院消化內科醫生夏思思在救治患者期間，被感染確診，在早上6時30分逝世，終年29歲。有消息稱，院方未有為她安排告別儀式或瞻仰遺體，直接將遺體火化。

通報顯示，夏女早前曾接觸和治療一名確診患者，隨後出現乏力和發燒等情況。在上月19日住院隔離治療，至本月7日病情惡化，轉往武漢大學中南醫院救治；惟夏女的病情在周日迅速惡化，經醫生搶救不治。院方對此表示沉痛哀悼，向家屬表示深切慰問。

一位自稱是夏思思姊姊的網民同日在微博發文稱，已永遠失去妹妹，希望天堂沒有病痛，「她來過，雖然只有短暫的30年，但我會永遠記得這個給我們帶來過歡樂的美麗妹妹」。

另有聲稱認識夏女的網民表示，她是獨生女，父親是退休軍醫，媽媽是協和江北醫院護士，她的丈夫也是醫生，還有一個兩歲的兒子。夏女的丈夫是武漢市普愛醫院骨科醫生吳石磊，他向內媒表示，「她沒留下一句話，突然就走了」。