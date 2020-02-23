新冠肺炎：鍾南山團隊研究　患癌症染病風險更高

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山團隊，在權威醫學雜誌《刺針》（The Lancet）刊登研究論文，提到在新冠肺炎疫情中，癌症患者染病的風險可能更高，治療效果也更差，提醒醫生應更關注癌症患者，以防他們病情出現惡化。

該個研究由廣州醫科大學附屬一醫院教授何建行主持，收集了全國31個省區市、共575間醫院的2007個病例，當中18名患者有癌病史，以肺癌最為常見。其中4人在過去一個月內接受化療或手術治療，12人則是切除手術後的癌症康復者，還有2宗狀況不明。

研究中首次分析癌症患者中出現肺炎重症病例的風險，與未有患癌症的病人相比，他們由於惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療影響，全身處於免疫抑制狀態，更易受新冠病毒感染。普遍來說，癌症患者年齡愈大，更可能有吸煙史、氣促症狀更多，病況愈嚴重。

針對上述分析，研究人員建議，對於穩定型的癌症患者，醫生應考慮延遲輔助化療或擇期手術。當癌症患者感染新冠肺炎後，尤其是老年患者或其他合併症患者，應加強監測或治療。此外，對於癌症患者和康復者也應加強個人保護。