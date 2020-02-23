新冠肺炎：復工後現14宗聚集性疫情　逾600人被隔離

內地爆發新冠肺炎疫情，當局為挽救經濟，推動企業復工復產。有內媒報道，復工兩周幾以來，北京、重慶、廣東、山東等地共發生14宗聚集性疫情，有17人確診，超過600人被隔離，包括深圳華潤萬家、攀鋼重慶鈦業公司、燕山銀座等大型企業。

上海一間汽車壓縮機生產企業職員盧西（化名，下同）表示，公司本月10日復工，但同事並非隔離了14日才上班，「他們返上海後翌日就到公司了」。她透露，公司會每日向員工發一個口罩，實行彈性時間吃飯，工作內容盡量利用微信溝通。她建議，公司能夠讓剛返滬的同事隔離14天再上班。

在北京一間擁有8千名員工的傳媒公司工作的小馬表示，公司已推遲了4次上班時間，採取遠程辦公，但近日要求到辦公室上班；並且採取與盧西的公司相似的措施。不過，他卻擔心因業務問題，需要安排他所在的團隊到廣東出差，引起擔憂。

另有報道指，重慶兩江新區的台資企業緯創資通（重慶）有限公司復工後，為員工在室外空曠與區域，設置吸煙區，用膠板隔離的形式，每人一個位，避免人多聚集導致集體感染。