新冠肺炎：患者上呼吸道及鼻子病毒量相近　傳播力強

由美國麻省醫學協會出版的《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM），當地時間上周三（19日）刊發廣東省疾控中心等研究團隊的文章，顯示新冠肺炎患者在發病早期，上呼吸道的病毒載量很高，且鼻子中的病毒載量高於喉嚨；有症狀和無症狀的感染者病毒載量也相近，意味着新冠病毒傳播與SARS不同，而類似於流感。

該篇論文名為「新冠肺炎患者上呼吸道標本的病毒載量」（SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients），由廣東省疾控中心、珠海市疾控中心、中山大學第五附屬醫院、香港大學的研究團隊共同研究。

文章指出，研究人員對廣東珠海的18宗確診患者上呼吸道樣本有新冠病毒載量進行了監測，共獲得72個鼻拭子和72個咽拭子，每位患者獲得1至9個連續樣本。18名患者包括9名男性和9名女性，年齡介乎26至76歲，其中包括兩個家庭中的4宗繼發性感染，其中一位為無症狀患者，因為是密切接觸者而受到監察。

研究指，從17宗有症狀患者獲得的鼻拭子和咽拭子中的病毒載量與症狀發作日對比，發現症狀發作後不久就檢測到較高的病毒載量，隨着時間的推移病毒載量開始降低。且鼻子中的病毒載量高於喉嚨。

研究人員指出，此發現顯示新冠病毒載量的表現與2003年在中國爆發的SARS有很大的不同。SARS發病早期，患者呼吸道的病毒載量是中度的，在症狀發作後約10天時，患者的SARS病毒載量才達到峰值。這意味着SARS病毒主要是在患者發病幾天後才開始傳播的。

研究還發現，在無症狀患者中檢測到的病毒載量與有症狀患者相似，這表明兩者存在較強的傳播潛力。

研究團隊最後強調，他們的這些發現與此前有關傳播可在感染早期發生的報告一致，表明新冠病例檢測和隔離策略，可能需要區別於控制SARS所需的策略。