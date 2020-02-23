77歲居武漢港人染新冠肺炎亡　政界批港府見死不救

港府懶理在湖北省的港人情況，最終出現死亡個案。政制及內地事務局晚上發稿，稱最近接獲內地有關部門通報，一名長居武漢市的77歲香港人懷疑感染新冠病毒，因醫治無效過身，及後該個案被納入為感染個案，駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人，以期提供協助。

據港府掌握，目前有10名分別來自三個家庭的‪香港人，在湖北‬省證實感染新冠病毒，9人正在當地醫院接受治療，1人已出院。留院的人士中，除了一位情況危殆外，其餘情況穩定。港府至今午共收到逾1400個湖北省的求助個案，涉及2700多名分布在該省37個大小城市的港人。

有政界人士指，今次有港人在武漢疑感染新冠肺炎離世，反映港府見死不救，若然繼續無動於衷，隨時有更多人受難，有意見更指港府應當機立斷，一是接納本報包機建議，有關包機由深圳往武漢，接滯留港人到深圳醫治，另一考慮做法是政府派包機去接滯留港人回港。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，港府處理港人滯留問題已刻不容緩，基於人性道義亦須立即安排包機，他指出本報近日已表示願意仗義協助，出動包機協助危急港人返港，但港府仍愛理不理，置港人生死於不顧，更顯得政府冷血、無良一面。