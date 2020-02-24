東方日報A1：港府無回應東方報業集團包機行動　學者轟無良

湖北省多個城市在新冠肺炎爆發後封城滿一個月，現仍有不少港人滯留於該省各城市，惟政府遲遲未有表態如何接回當地港人。東方報業集團日前公布計劃派包機到湖北接載被困港人，昨日接獲至少二十宗求助個案，涉及數十名滯留湖北的港人。當中滯留荊州市監利縣的潘小姐懷孕達三十周，預產期為五月，經已錯過了本月產檢，無法做妊娠糖尿病測試，擔心腹中嬰兒健康，加上家中幾近斷糧，嗚咽說：「唔知點算好！」不過，特區政府在本報宣布籌備包機到湖北搶救危困港人後四十八小時，仍沒有回應包機行動，港府懶理在湖北省的港人情況，最終出現本港居民在武漢感染新冠肺炎死亡個案。

政制及內地事務局昨晚發稿，稱最近接獲內地通報，一名長居武漢市的七十七歲香港人懷疑感染新冠病毒，醫治無效離世，及後該個案被納入為感染個案，駐武漢辦事處已即時聯絡死者在廣州的家人及提供協助。當局指目前有十名分別來自三個家庭的香港人在湖北省證實感染新冠肺炎，九人正在當地醫院接受治療，一人已出院。留院的人士中，除了一位情況危殆外，其餘情況穩定。

東方報業集團本着與港人同心抗疫精神，願意承擔安排私人救護包機到武漢，把孕婦及部分老弱幼接送回港。本集團聯絡深圳東海航空，考慮出動商務機，可以乘坐十多人，優先接載孕婦及部分老弱幼，或出動可載百多二百人的民航機，容納更多港人。包機可以深圳為目的地，再於深圳檢疫隔離後，坐旅遊巴返港，期間，港府可派檢疫人員陪同。

滯留在湖北荊州市的準媽媽潘小姐稱，年廿九（一月二十三日）與男朋友返荊州探親，豈料到達後遇上封城，她本來需要在本月十四日做產檢，現已過期，暫不知道腹內嬰兒健康進展，亦無法做妊娠糖尿病測試。現時生活非常艱困，說只靠家中種的青菜及新春時製作的醃肉維生，憂慮會影響嬰兒健康，加上家中的菜源已幾近耗盡，「再持續落去可能會冇嘢食，都唔知點算好」。

她又稱，本來計劃回港後便註冊結婚，惟現時回港無門，坦言「如果知道湖北（疫情）咁嚴重，我一定唔會返去」。現時家中依靠男朋友作經濟支柱，二人均沒有積蓄，男友至今已一個月無法上班，憂慮他可能遭解僱，「好擔心將來，唔知會唔會出唔到去，唔知會唔會無錢」。或因精神壓力過大，她最近兩星期心情低落經常發脾氣及哭。

除了潘小姐外，另有多名孕婦正被困湖北急需救援。議員涂謹申亦曾表示，過去一星期接獲逾五十宗滯留求助個案，其中更有一人是懷孕三十周、預產期為四月中的香港孕婦，她已超過一個月沒有外出及作任何身體檢查，情況緊急。

政府至今仍無回應如何促進協助本集團提出包機到湖北接回被困港人的行動，只在昨晚透過新聞公布說政制及內地事務局發言人表示，政府正與內地相關部門聯繫，積極跟進把滯留湖北省港人接回香港的事宜。截至昨早，當局共收到超過一千四百個湖北省求助個案，涉及二千七百多名分布在該省三十七個大小城市的港人。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，特區政府處理港人滯留問題已刻不容緩，基於人性道義須立即安排包機，他指出東方日報近日已表示願意仗義協助，出動包機協助危急港人返港，但港府仍愛理不理，置港人生死於不顧，更顯得政府冷血、無良一面。議員郭家麒批評，政府一直對身處湖北省的港人不聞不問，無視當地港人的需要及利益，只口惠而實不至，並非一個負責任的政府所為。

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