新冠肺炎：武漢衞生部門官員疫亡　妻哭述夫君感染至死過程

新冠肺炎疫情持續，湖北武漢市既為疫源地又為重災區。武漢礄口區古田街社區衞生服務中心副主任邱飚早前因新冠肺炎去世，內媒於周日（23日）將事件曝光。邱飚妻子表示，自己丈夫在確診早期，醫院根本沒有床位，只能在家物理降溫。丈夫過生後，邱妻更悲痛欲絕，她表示家中上有8旬家翁、家婆，下有剛大學畢業的女兒，未來日子不知如何是好。

邱飚妻子稱自己丈夫非常優秀，在社區衞生系統中工作，疫情爆發後經常加班。由於疫情初期防護措施嚴重不足，丈夫最終在上月24日病倒，隨後確診新冠肺炎。邱妻哭訴指，當時醫療設施極為短缺，即便丈夫是醫療系統中的工作人員，但依然沒有床位，只能在家中為丈夫物理降溫，直至本月1日才得以入院。但她丈夫最終仍敵不過病魔，於本月10日病逝，終年51歲。

邱妻指，丈夫去世當晚便被秘密火化，作為妻子連丈夫最後一面都沒有見到。事後，礄口區衞健局長成亞平表示，目前他們正在向上級詢問有關防疫人員疫亡的政策，指有文件規定，暫時無法就賠償問題作解答。

另外，湖北孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍，在抗疫期間感染新冠肺炎，並於周日下午7時30分病亡，終年42歲。