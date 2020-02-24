男子改名換姓偽造高學歷入職　任財務總監盜1900萬人民幣

江蘇南京一間公司負責人報警，指公司戶口被人轉走1900多萬人民幣（約2138萬港元），而公司的財務總監亦人間蒸發。警方周日（23日）通報，目前涉案的詹姓疑犯在貴州被捕並已押回南京，賬款亦被全數追回，案件正在進一步審理中。

事發於本月10日，南京警方接到涉事公司負責人的報案，指公司戶口被人轉走巨款，復工面臨極大困難。警方調查發現，涉事公司姓索的財務總監，其實是一名慣犯，早於2012年便因職務侵占罪在重慶被判了7年有期徒刑，作案手法與本案雷同。

該名慣犯在去年5月，偽造多張高學歷文憑及證書，改姓「索」，成功被涉事公司錄用。任職期間，他提議公司修改財務資金輸出審批制度、完全掌握公司的資金兌付流程和竊取了支付密碼，為未來盜竊公司財產鋪路。詹男在上月24日至31日期間，分批轉走公司財產，隨後遁逃。

警方事後輾轉廣東、湖南、貴州多地，最終在上周一（17日）發現詹男在貴陽市出現，南京警方派警員到貴陽，並在上周五（21日）將其逮捕，在他住處發現多頂假髮和大量美元、人民幣、港元現鈔，合計共值1900萬元人民幣。