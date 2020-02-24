新冠肺炎：老翁嫌醫院伙食差　隔離期間潛逃回家

湖北十堰市一名正被隔離的老翁，因不習慣醫院內的飲食，於上周六（22日）從醫院出逃回家。警方接報後緊急追回，惟老翁情緒激動，拒絕配合；經警員反覆勸導後，他才逐漸平復情緒繼續回院治療。

據了解，老翁在首次核酸檢測時結果呈陰性，但因不滿醫護人員多次抽血檢查及伙食不合胃口，遂逃離回家。警員獲報後前往老翁住處，後者多次拒絕配合，引發警員怒斥。警員表示，目前全國均在對抗疫情，惟老翁逃走驚動大批人員，只是怕他會傳染病毒。

老翁反駁指，醫生抽他的血拿去賣，令警員更怒不可言，大聲喝罵：「人家抽你血是化驗有沒有病毒。」經解釋後，老翁才決定會回醫院，但先要在家進餐個半小時，令警員再度怒火沖天，直言：「還一個半小時？外面又是醫生，又是救護車，還有出租車（的士）司機都在等你。」

經多次勸說後，老翁最終同意立即回到醫院，而警員亦應約買來即食麵給他，並再叮囑：「中午如果沒有飯吃的話，再安排醫院給你弄飯吃。」在警員多番勸說下，老翁才乖乖地進入醫院內接受治療，事件才告一段落。