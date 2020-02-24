新冠肺炎：海關總署開會　聯同地方加強打擊野味走私

新冠肺炎疫情爆發後，公安部下令嚴厲打擊非法食用及交易野生動物。海關總署周日（23日）在北京召開黨委擴大會議，要求全國海關保持高度警惕，密切關注疫情變化，及時調整防控策略，會同地方政府加大對野生動物走私的打擊力度。

會議由海關總署黨委書記、署長倪岳峰主持，要求全國海關毫不放鬆做好疫情防控工作，及時調整策略，科學防治、精準施策，切實築牢國門的檢疫防線，防止疫情通過口岸蔓延擴散，強調繼續做好疫情防控物資服務保障工作，既要通得快並確保質量安全，打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

會議又要求，全國海關要致力推動簡化通關，降低檢驗檢疫費用，繼續推動清理規範口岸涉企收費，優化口岸營商環境。進一步支持擴大進口、促進出口，加快推動食品、農產品市場准入談判，促進國內市場保供穩價，保持在國際市場的份額。

此外，會議提出要全力以赴落實促進外貿穩增長措施，全國海關認真實施總署推出的應對疫情影響促進外貿穩增長十條措施，並在企業遇到的實際問題上出實招，降低疫情對外貿的影響。