新冠肺炎：俄羅斯採極嚴厲措施　被質疑是種族歧視

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國均有確診個案，其中俄羅斯有2宗確診病例，患者均為中國人。雖然他們住院治療後已康復，俄羅斯政府仍採取極嚴厲措施，包括搜查旅店、宿舍等追查仍在當地的中國人，更授權使用人臉識別技術，甄別懷疑未有執行強制隔離的人士。不過，外界質疑上述做法是種族歧視，而非有效的防疫方法。

美國傳媒報道，俄羅斯政府下令警察要搜查旅店、宿舍、公寓和商家等，以追查仍留在莫斯科的中國人，其中在葉卡捷琳堡市的華人社區受到嚴密監控，巡邏員會向中國籍居民發放口罩和入院檢查的建議書等。當局又在公共交通上識別中國公民，包括巴士、地鐵和電車等工作人員需阻止中國乘客，並要求他們填寫問卷，回答在俄原因、是否在遵守隔離期、健康狀況及住址等。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）曾發出聲明，稱有關做法是預防戰略，或會令人不高興，但有必要實行。地鐵官員已證實上述防疫措施，稱若乘客無法證明完成14日的強制隔離就會被送院，強調做法是關注乘客健康，並非種族歧視。惟當地公共交通工會指，有司機曾反映因無法區分乘客的國籍。

疫情爆發後，俄羅斯已執行多項防疫措施，包括中斷大部分來往中國的航空交通，關閉兩國的陸路邊境，並暫停向中國公民發放工作簽證，要求春節期間返華的留學生在3月1日前不要返俄。總理米舒斯京更表示，該國可能將感染新冠肺炎的外國人遞解出境。