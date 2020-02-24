南京醫大28年前姦殺懸案告破　死者同學憶述案情

江蘇南京醫科大學（舊稱南京醫學院）28年前發生轟動全國的姦殺案，女學生林伶在校內自修時遇害，遺體在下水道被發現，頭部被按進水中。事隔多年這宗懸宗終於告破，市公安局周日（23日）獲得重要線索，在現場附近的住宅拘捕現職司機的疑兇麻繼鋼。

內媒訪問了多名林伶的舊同學，據稱林是無錫人，1992年遇害時就讀大四，成績名列前茅，但長相普通，沒甚麼異性緣。當年3月20日晚上，林到該校的一號教學樓自修時失蹤，因缺席課堂，數天後引起師生注意，但尋獲時已經遇害，死狀悽慘。

林父因傷心過度，健康急轉直下，最後患上肺癌去世；林母則患上心律失常。省、市、區三級公安機關全力緝兇，在報章公布模擬疑犯畫像，推斷行兇者是一名濃眉大眼、相貌兇狠、體格強壯的男子，但受限於技術水平，加上現場無閉路電視鏡頭，一直未能破案。

本次破案使用了與偵破甘肅白銀市連環殺人案的相同技術，疑兇麻某一名親戚因犯下其他案件，落網後被提取DNA檢材，警方將其與林伶案證物的DNA檢材進行Y染色體比較，終鎖定麻某的身份，周日凌晨在市區石鼓路、離命案現場不到5公里的一幢住宅內將他拘捕。