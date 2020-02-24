新冠肺炎：全國陸續復工　口罩企業產能達110%

國務院新聞辦公室周一（24日）舉行新聞發布會，國家發改委、工信部、商務部等負責人介紹疫情防控和經濟社會發展工作。發改委秘書長叢亮稱，各行各業陸續復工，其中口罩企業的產能利用率達110%，全國糧食應急加工能力復產率超過70%，又指疫情對社會經濟帶來較大衝擊，但強調只是短期影響，總體上可控。

叢亮表示，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，浙江已超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西超過70%。其中，鋼鐵企業的復工率為67.4%，有色金屬企業復工率為86.3%，煤礦產能恢復率達76%，鐵路裝車數已恢復農曆新年前正常水平約95%，民航、港口、水運均正常運行。

對於一直備受關注的防護物資，叢亮指自2月起共生產330萬個N95口罩，其中向武漢調配268萬個N95口罩，並已生產5.7億個普通口罩。目前除西藏外，全國已有30個省市區新設口罩的生產線。

工信部總工程師田玉龍指，五大類重點醫療物資全面復工復產、轉產擴產達到或超過100%，其中醫用防護服日產量20多萬套，生產企業從20家增至50多家，隔離眼罩日產量40萬件，消毒用品企業復工率達80%以上，已有1500多噸消毒液運至湖北。