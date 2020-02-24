新冠肺炎：武漢確診數據有出入　監獄疫情不再單獨計算

湖北省衞健委周一（24日）公布，截至當日凌晨12時省內新增398宗新冠肺確診病例，死亡病例增加149宗，全省累計有64287宗確診，2495人死亡。衞健委亦修改統計標準，指按疫情報告規定，把監獄疫情併入武漢市等地統計，不再單列。

其中，新增確診病例348宗位於武漢市，孝感市22例、宜昌市7例；黃石市及鄂州市各4例、隨州市及潛江市各3例；十堰市、荊門市及仙桃市各2例；襄陽市1例。衞健委指，武漢市較早時有195宗確診病例重覆計算，經修訂後的累計確診數字是46607宗，但武漢市前一日的累計確診是46201宗，增幅達406宗，與周一公布數據有出入。

此外，湖北省新增出院1439例，累計16738人出院。該省衞健委指，從周一起疫情通報數據與國家衞健委同步發布，不再獨立公布。

對於國家衞健委延遲公布疫情數據，不少網民議論紛紛。有微博網民聲稱看到較早版本是新增989人死亡，在幾分鐘內連改3次數據，感到好迷惑。另有網民指，曾在早上發現新增600多宗確診，但後來變成221宗。