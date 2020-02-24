新冠肺炎：大理8官扣押口罩受處分　市委書記市長同丟官

雲南省大理市政府早前違法扣押徵用轉運外地省市的防疫口罩，惹來外界批評。雲南省委下令紀委監委調查事件，周一（24日）決定處分8名大理市官員，其中市委書記高志宏免職，市委副書記、市長杜淑敢撤職並撤銷黨內職務。省紀委監委並向大理市委、市政府及市紀委監委等5個單位通報問責，責令作書面檢查。

除高志宏及杜淑敢外，大理市副市長婁增輝亦遭撤職及撤銷黨內職務。大理市市委辦公室常務副主任李磊受警告處分。該市市場監管局黨組書記、局長袁愛忠政務則記過。另有3名責任人受誡勉問責，包括大理市常務副市長楊矗；市紀委書記、市監委主任張琮；大理州委副書記、州長楊健。

雲南省紀委監委指，大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，嚴重干擾全國的防疫工作大局，破壞防疫工作紀律，損害雲南防疫工作形象。事件充分暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律，本位主義嚴重，形式主義、官僚主義問題凸出。

雲南省紀委監委要求，各級黨委、政府和各級領導幹部要引以為戒，汲取教訓，強化法治思維，堅決防止和反對本位主義，糾治形式主義、官僚主義，統籌好疫情防控和經濟社會發展工作。