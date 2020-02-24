新冠肺炎：世衞專家赴湖北考察　央行發3000億人民幣貸款

國務院周一（24日）就新冠肺炎疫情的聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹防控、復工復產和經濟發展提供精準金融服務的有關情況。會中提到，世衞專家考察組在湖北省開展現場調研，中方將與專家經繼續合作。另中央銀行將進一步支持企業信貸，包括3000億元（人民幣，下同，約3385億港元）專項再貸款政策。

國家衞健委宣傳司副司長米鋒表示，世衞專家組在上周六至周日（22日至23日）期間，訪問湖北同濟醫院、武漢體育中心方艙醫院，並與省疾控中心調研負責同事該省及武漢的疫情防控、醫療救治等情況。專家經向衞健委反饋考察情況、主要發現和建議；中方將進一步完善、健全應急管理體系。

人民銀行金融市場司副司長彭立峰在會中表示，疫情對提高債券市場的違約率確實產生影響，但債券市場目前的流動性仍然充裕。當局密切關注有關企業的財務、市場情況。為幫扶受影響企業渡過難關，將進一步加大信貸支持，並優化信貸結構，同時做好把關工作。

此外，中國銀保監會政策研究局副局長吉昱華在會中指出，全行業目前已經捐贈11.58萬億元（約13.07萬億港元）保險，當局會切實規範保險捐贈行為，加大監督檢查，確保及時理賠。銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐表示，大部分企業受疫情影響遇到的困難只是暫時，當局會幫助企業能貸盡可能貸，盡早貸就早貸。