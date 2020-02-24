新冠肺炎：遊客迫爆武功山　景區急下調人數至3000

新冠肺炎疫情仍未受控，惟內地有部分景區陸續恢復開放。江西萍鄉武功山景區上周四（20日）恢復正常開放，未料周日（23日）迎來大批遊客，遂緊急發出通知，由周一（24日）起將景區入場人數限制由5000人下調至3000人，並關閉線下售票窗口。

由片段可見，遊客均戴上口罩，但似乎未受疫情影響心情，有人扶老攜幼遊覽景區，下山索道纜車亦出現排隊人龍，有少部分人拉下口罩或直接不戴口罩。事件引起大批網民不滿，認為旅遊景點無必要提早開放，質疑遊客都「不怕死」，表示「人家冒著生命危險去拯救，你們卻要去玩玩？」、「對得起一線的醫護人員嗎？」， 直言「今天武功山，明天雷神山，後天抬上山」。

景區事後緊急發出通知，即時停售當日景區門票、索道票，遊客需在線上預定購票，達3000張上限將立即關停網上售票，呼籲遊客進入景區時要自覺戴口罩，配合工作人員做好量體溫等防疫措施，保持1.5米的遊覽間距。據了解，景區開放後推出兩大優惠，包括內地醫護人員全年免費入場，江西遊客則免費入場至3月31日。