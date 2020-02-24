新冠肺炎：血友病少年獲准離開　今坐飛機返台

滯留新冠肺炎「重災區」湖北省的重度血友病台灣少年，周一（24日）將乘搭台灣長榮航空公司的包機從四川成都離開，料晚上10時許返抵桃園機場。台媒引述消息指，少年本應坐首班包機回台，卻未能成功趕上，今次經各方的協調下獲准離開。

台灣的衞福部表示，去程飛機上將配備防護衣、頭罩、口罩、護目鏡，以及腳套，讓少年與母親登機後穿戴，而執勤的機組員亦會佩戴N95口罩，做足防疫措施。航機落地後，二人會先按程序接受檢疫，並由移民署及海關檢查證件行李，再直接乘坐救護車離開。

促成少年返台的荊門台商協會長簡俊男，在取得當地政府的同意後，前一日（23日）深夜11時許載二人從荊門出發，凌晨3時許抵達重慶，上午抵埗成都雙流機場。簡俊男透露，少年自從封城後，就沒有踏出家門半步，後續的針劑是關鍵。

上次在兩岸官方、台商組織、航空公司協調下，他們將首批兩支針劑送到少年母親手中，但該批針劑經已用完，若沒有補充，少年周五（28日）將進入待藥危險期。他謙虛地表示，今次計劃能成行，是大陸各省市台辦、台商組織的共同功勞。