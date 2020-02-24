新冠肺炎︰人大常委通過全面禁食野味　嚴打野生動物交易

第13屆全國人大常委會第16次會議周一（24日）通過了《全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習，切實保障人民群眾生命健康安全的決定》；法工委發言人、研究室主任臧鐵偉指出，全國人大常委通過上述決定，目的是在修法前，先明確全面禁食野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，以保障群眾生命健康安全；有關決定即日起生效。

內地現行的野生動物保護法關於禁止食用的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物，以及沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。臧鐵偉表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，濫食野生動物問題已引起社會各界關注，惟全面修訂野生動物保護法需時，現在處於疫情防控關鍵時期，由全國人大常委會盡快通過一個專門的決定，反映既十分必要也十分緊迫。

法工委經濟法室副主任楊合慶指出，《決定》是在現行的野生動物保護法基礎上，擴大法律調整範圍，確立全面禁止食用野生動物制度。禁止食用的野生動物範圍包括，現行野生動物保護法和其他法律明確禁止食用的野生動物；國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物（三有動物）」及其他陸生野生動物，包括人工繁育和人工飼養。對於違反現行法律規定者，須加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

楊合慶又指，按《決定》規定，包括魚類等水生野生動物不列入禁食範圍。常見家畜家禽（如豬、牛、羊、雞等），以及一些人工養殖利用時間長、技術成熟，群眾廣泛接受的動物（如兔、鴿等），這些列入《畜牧法》規定「畜禽遺傳資源目錄」的動物，屬於家禽家畜，適用《畜牧法》規定管理並嚴格檢疫，具體範圍按當局依法制訂並公布的「畜禽遺傳資源目錄」執行。

至於全面禁止非法野生動物交易方面，楊合慶指出，現行法律明確禁止獵捕、交易、運輸的野生動物，必須嚴格禁止；與全面禁食規定一致的野生動物，則禁止以食用為目的進行獵捕、交易、運輸；同時各地要加大執法力度。

臧鐵偉指出，法工委下一步將統籌展開相關立法修法工作，初步考量把修改野生動物保護法和修改動物防疫法，列入13屆全國人大常委會2020年度的立法工作計劃；同時推動生物安全法草案審議和修改完善工作，並完善傳染病防治法及國家公共衞生應急管理體系。