新冠肺炎：與陸港澳同等　台灣提升南韓旅遊警告至3級

台灣中央流行疫情指揮中心周一（24日）召開例行記者會，指揮官陳時中宣布台灣新增2宗新冠肺炎確診個案，累計確診增至30人；同時，台灣對南韓的旅遊警告級別提升至與大陸、港澳同級的三級，由南韓入境者則需要居家隔離14日。

陳時中表示，新增的2宗新冠肺炎確診個案，分別是早前確診的第27例、80歲老翁的配偶和兒子，兩人均沒有外遊記錄；截至目前該家族已有4人確診。

另基於南韓新冠肺炎已進入社區傳播階段，當局決定將對其的旅遊警告提高至三級。由周二（25日）開始，從南韓入境台灣的外籍人士，需居家檢疫14天；而台藉旅客在周三（26日）返台需要作自主健康管理，而周四（27日）返台者則需居家檢疫14天。

據指，台灣目前發出旅遊警告為一級的國家及地區包括泰國、意大利；旅遊警告為二級則包括日本、新加坡；旅遊警告為三級包括大陸、香港、澳門、南韓。

此外，台灣的國防部周一表示，為防範疫情在軍中擴散，上周起已通令各部隊，暫停3月、4月後備軍人教育（教召）及勤務召集（勤召）訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。