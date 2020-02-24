女醫生揭醫院甲醛超標　院長爆粗恐嚇遭免職

位於廣東東莞的泗安醫院日前爆出院長爆粗怒斥女醫生、疑似動手掌摑的消息，引起社會關注。涉事醫院上周六（22日）曾在官方微信發聲明「闢謠」，指該醫生不滿醫院的考核評估才散播謠言，並在聲明中貼出醫生的檢討書。惟至周日（23日），有網民公布事件錄音，再次引起關注。省衞健委黨組表示高度重視事件，決定將涉事院長免職調查。

網傳女醫生在微博貼文中寫道，事發於泗安醫院新裝修的中醫科，女醫生於去年12月19日被調往該科室工作，但發現味道很重，工作了一段時間後便感到頭暈眼花，於是找來專業測量團隊到醫院檢測，發現醫院甲醛超標數倍。由於她正備孕，害怕甲醛或會影響懷孕後胎兒的發育，於是拒絕在新科室上班，並返回原本科室上班。

院長得知事件後，立即要求該醫生到辦公室，怒斥她找檢測團隊測量醫院甲醛超標「是不知規矩」；又表示醫生不服從安排就是曠工，並表示農曆新年後將她辭退，期間更出手掌摑女醫生，更揚言要將她「斃」了。

醫院在今年上月對女醫生年終考核評為「基本合格」，該評級在涉事醫院屬於嚴重處分，不但扣去全部績效和年終獎，且當年將不算工齡，更會寫入檔案成終身污點。該份考評報告中提及，女醫生在去年12月20日後，有5日未在新科室上班，屬於曠工；但事實上，女醫生在「曠工」期間，每日有不少診症記錄。