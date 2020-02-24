Y-STR檢測技術屢建奇功　曾助警破白銀連環姦殺案

在上世紀九十年代，內地DNA檢測技術發展尚未成熟，造成不少案件懸而未破或冤假錯案；惟隨着科技發展，一些懸案終取得突破。此次偵破「南京醫大姦殺案」的南京警方，就使用了「Y-STR檢測技術」排查疑兇範圍，最終結合其他證據鎖定兇手；而轟動全國的「甘肅白銀連環姦殺案」，同樣運用了「Y-STR檢測技術」緝兇。

「Y-STR（Short Tendom Repeat）」是Y染色體特異短串聯重復序列；男性的Y染色體來自於其父親，STR是Y染色體中的一個重要遺傳標記。簡單來說，男性的Y染色體上存在多個STR位點，如兩名男性擁有多個STR位點完全匹配，他們共同父系祖先的概率接近100%；在刑偵領域上運用時，警方便可把疑犯範圍縮窄至一個父系家族。

近年來，多地警方陸續建立「Y-STR數據庫」。在南京醫大姦殺案中，南京市局法醫中心上周五（21日）通知南京市刑警大隊DNA實驗室，指發現10年前一名被調查的53歲男子麻X俠，其DNA數據與案件疑犯的數據高度脗合，基本確定麻X俠與疑犯是近親，警方隨即重點調查麻X俠的家族，終發現本案兇手麻X鋼。

至於在「甘肅白銀連環姦殺案」中，兇手高承勇的一名堂叔因行賄被錄入數據庫中，才使警方把這名殺害了至少11名女性的中國版「開膛手」緝捕歸案，高承勇最終亦在2019年1月3日伏法。