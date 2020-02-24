新冠肺炎：司法廳前巡視員確診拒隔離　遭留黨察看處分

陳北洋在本人及其家人確診後，不服從集中隔離而被留黨察看處分。

新冠肺炎疫情持續未減，各地政府均加強管制措施。湖北省紀委監委周一（24日）通報9宗當地部門違反防控工作上的紀律規定、履職履責不力典型問題。當中，省司法廳原巡視員陳北洋拒絕隔離、入院治療而被留黨察看處分。

通報指出，陳北洋在本人及其家人確診後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，影響惡劣；另存有違反廉潔紀律、違規多佔政策性住房問題。當局先以違反傳染病防治法規和防控工作規定，將陳北洋留黨察看處分，並降為一級調研員退休待遇；另對違規多佔住房問題，由相關部門依規處理。

此外，武漢市洪山區副區長王在橋因失職塞責，導致大量確診患者及密切接觸者未及時收治及集中隔離而受政務撤職處分；鄂州市經濟和信息化局局長方勇利則因帶頭深入社區開展疫情防控，並提供虛假情況應付檢查，遭受免職處理並被黨紀立案審查。

武漢市洪山區民政局局長司洪、青山區政協辦公室四級調研員張德芳，分別因不重視部門及區域的疫情防控工作，後者更未經批准擅自離漢，管控措施不力，導致多人感染，而黨內嚴重警告、政務記大過、降級處分。