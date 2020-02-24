新冠肺炎：全國逾2000醫護確診　九成患者來自湖北

世界衞生組織日前就新冠肺炎疫情，派出專家前往中國，與中方一同應對新冠病毒。聯合專家考察組周一（24日）在北京舉行新聞發布會，會上指出，全國共476間醫療機構，有3387宗醫護人員感染病例，當中有2055人確診，且九成以上醫護人員來自湖北。

國家衞健委疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，與世衞組織總幹事高級顧問艾爾沃德共同出席記者會，二人通報目前考察情況；在通過分離出的104株新冠病毒株進行全基因組測序，證實同源性達99.9%，表明病毒尚未發生明顯變異。而就目前研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是中間宿主之一。

另根據傳染病網絡數據，以及湖北武漢、廣東深圳和廣州、四川成都等現場考察，發現患者平均年齡51歲，30至69歲患者佔77.8%，77.5%的病例來自湖北，顯示湖北外地區傳播有限。從廣東和四川考察分析，78%至85%的聚集病例發生在家庭，反映多為家庭聚集性疫情。

專家組認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，目前已從部分確診患者的糞便中檢測出新冠病毒，存在糞口傳播風險；而氣溶膠傳播並不是中國主要的傳播方式。而新冠病毒是一種新的病原體，因此各年齡段人群均對新冠病毒沒有免疫力，普遍容易受感染。