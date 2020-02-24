新冠肺炎：市社會福利院傳出疫情　外界質疑隱瞞官方闢謠

新冠肺炎疫情嚴重，內地傳媒周一（24日）報道，與被認為是疫源地的武漢華南海鮮市場相隔僅幾百米的武漢市社會福利院，傳出從去年12月至本月已有19人離世的消息，其中多數都有發燒症狀，引起外界質疑市相關防疫部門是否有隱瞞疫情之嫌。市網信辦上周五（21日）澄清，指福利院被排查出的確診、疑似病例，均已轉移到醫療機構，未出現報道中所指的長者因反復發燒、呼吸衰竭而死的問題。

據報道，市福利院內的「濟民老人醫院」去年12月底搶救過一名27歲女子，該女子當時高燒至攝氏42度，在搶救當日便病重不治；當時疫情還未蔓延，醫生僅將女子當作感染性休克死亡。隨後福利院內多名老人因病死亡，死因包括肺部感染、感染性休克、急性心肌梗死、猝死及心律失常等。

一名福利院的護工接受內媒採訪時表示，福利院目前已封鎖了較多老人去世的樓層。他表示，福利院在疫情發生前，沒試過老人如此密集地去世的情況。老人往往在出現發燒病徵後，由於本身就有基礎疾病，很多撐不到一兩日便去世了。同時，濟民老人醫院亦有多名醫護有肺部感染的症狀，但未有確診新冠肺炎。

據了解，武漢市社會福利院是市內歷史較早、規模較大的福利院，除接收社會困難老人外，也有醫養結合區。據悉，福利院內目前共有656人，其中服務對象458人、員工190人、物業人員21人、陪護人員8人。

基於內媒陸續提出關於武漢當地養老院、福利院的防疫問題後。省委常委、市委書記王忠林曾強調會關注有關非新冠肺炎患者治療和養老院防疫工作。