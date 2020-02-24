新冠肺炎︰世界最高速口罩機投產　每分鐘製千個口罩

超高速全自動化口罩機是世界目前最高速的口罩自動生產線之一。

新冠肺炎疫情蔓延至世界各國，各地醫療物資緊張。內地傳媒報道，世界目前最高速的口罩自動生產線之一、超高速全自動化口罩機近日已在廣州市番禺區興世機械製造有限公司投產；該部超高速全自動化口罩機每分鐘能生產出1000個口罩和3000個口罩墊，口罩日產預計能達到144萬個（24小時運轉）。

報道引述廣州市工信局負責人指，該局為解決口罩機設備生產極度緊缺等情況，與該公司高層展開多輪對接，最終該公司在本月7日決定研發超高速全自動化口罩機，並花了3天完成研製和前期籌備，5天內完成高速口罩機組裝，至上周日（16日）正式下線，搬進工廠後，花了2天完成機器調試，並在上周三（19日）正式投產。

據了解，興世機械是華南地區最大的紙尿片及衞生巾設備生產企業，該公司在研發過程中，更主動取消原有數千萬元人民幣的訂單，加大人員和資金投入，對原有設備進行技術改造，將零配件用於高速口罩機的安裝調試。

目前，該超高速全自動化口罩機生產的口罩，已送至市場監督管理系統進行檢測，質量達標就可投入市場。