新冠肺炎：內地累計病例逾7.7萬宗　專家稱武漢疫情未完全遏制

新冠肺炎疫情未見緩和，截至周二（25日）凌晨，內地累計確診病例共77150宗，增至2593人死亡；目前出院人數達24734人出院。

世界衞生組織專家考察組過去兩日在湖北省進行調研考察，建議中方進一步完善重大疫情防控體制機制。考察組周一（24日）晚上在北京舉行記者會，考察組外方組長、世衞總幹事高級顧問艾爾沃德表示，中國的防控方法是全力拯救性命，證明是成功的，但全球社會尚未做好準備採用。

考察組中方組長、國家衞健委專家組組長梁萬年表示，武漢仍是內地疫情的一個中心地區，目前形勢依然嚴峻複雜，現時是疫情防控能否取得勝利的最關鍵時期。他續指，武漢病例快速增加的趨勢，已經得到遏制，但每天確診病人仍有約400人，疫情還沒完全被遏制。

湖北武漢封城逾一個月，市疫情指揮部周一上午發通告稱，滯留在武漢的外地人員可離開；惟下午再發通告宣布出城通告無效。不少網民批評，「朝令夕改，總算見識到了」。

疫情發生以來，野生動物一直被指是病毒的來源。第13屆全國人大常委會第16次會議周一通過了《全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習，切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，全面杜絕食用野味，嚴打野生動物交易。

不斷更新（香港時間）：

0256 山西新增一宗確診病例，累計133宗。

0100 陝西省調整各縣市區疫情風險等級。

0030 湖北減災委員會發布，近期雷雨天氣或對疫情產生不利影響，提醒各部門做好防疫工作。

0000 江蘇將防疫應急響應級別由一級調整為二級。