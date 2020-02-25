東方日報A1：武漢450港人先撤離　緊急個案有望乘首班包機

東方報業集團倡議派包機接載滯留湖北的港人寡弱婦孺回家，港府終在七十二小時後迅速回應，決定派出包機，並由入境處處長曾國衞親自參與，先行撤離四百五十名身處武漢的港人，包括緊急個案如孕婦、嚴重病患以及應屆文憑試考生，亦有望乘坐首班包機返港。滯留湖北的港人能夠平安回家，正是東方報業集團擬派出包機救人的初衷，以政府對政府的方式統籌包機救人工作，當然比民間自發救人為佳。對於港府終於順從民意派出包機救人，本集團亦感欣慰。

新冠肺炎爆發地武漢市自上月廿三日率先封城後，全個湖北省亦在一日內封閉，令逾千名港人滯留在當地，當中不少是寡弱婦孺，面臨斷奶、斷糧及斷藥之苦。東方報業集團本着與港人同心抗疫精神，上周六凌晨提出，願意承擔安排私人救護包機到武漢，把孕婦及部分老弱幼接送回港，連日不斷促請港府採納本報建議，或盡快派出包機拯救港人，本報至今至少收到三十五宗滯留湖北省的港人求助。

經過本報連日提出建議，港府昨晚突然公布好消息，政制及內地事務局局長聶德權指，理解滯留湖北省港人想回港的意願，已與內地部門聯繫，決定安排專機，分批接載港人回來，港府將採取聯合行動，剛接載滯留日本鑽石公主號的曾國衞將再次肩負重擔，參與相關的包機事宜。港府會首先撤離在武漢的港人，涉及四百五十人，至於湖北省緊急個案如孕婦、嚴重病患需要接受手術以及應屆文憑試考生亦有望可乘坐首批包機回港，回港人士須要入住檢疫中心十四日。至於其他湖北省的港人，則要逐步作安排。

港府未有透露首批包機何時起行，聶指仍需與湖北省政府商討，強調會爭分奪秒、盡快做，他又指現時單是武漢市的港人，已分布於多個地點，需要研究交通配套及減少交叉感染，具體日子未定，駐武漢辦事處已開始與當地政府討論行動細節。而現時港府接獲湖北省港人求助個案有二千七百人，他透露再多一名在湖北的港人確診新冠肺炎，目前在家中隔離，健康情況正在好轉，而在湖北確診港人增至十一人。

議員梁美芬指全靠本報介入出招才能促使政府改變主意，又指跨局合作的決定是有所進步。她認為把湖北和武漢的港人接回港必須按緩急先後次序，同時注意本港隔離中心的承受力。至於未能乘首批包機返港者，梁認為港府可考慮照顧他們在當地的需要，讓他們安心等候政府進一步安排，只要港府能夠顯示決心和誠意，無論在港的市民或是滯留在湖北省的港人也會表示理解和安心等待。

議員葛珮帆指，東方報業集團早在幾日前已主動表達願意安排私人包機接回滯留湖北的港人，可見《東方》在關心港人事務上較政府更勝一籌，她認為《東方》的行動成功向政府施加壓力，令滯留湖北的港人能早日回家，其義舉備受市民肯定及讚賞。

議員陸頌雄亦稱，政府「知恥近乎勇」，昨日終肯安排包機接載滯留湖北的港人，東方報業集團在此事上有相當大的推動力，更讚揚《東方》是良心企業，與其他政黨及民間團體一起鞭策政府，終令政府接納建議。

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