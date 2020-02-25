新冠肺炎：建工大廈職工家屬確診　患者上月從湖北返京

北京建工官方微信公眾號周一（24日）晚上公布，位於北京西城區南禮士路的北京建工發展大廈，駐廈租戶中國紙業投資有限公司其中一名員工的老婆，確診新冠肺炎。目前，該大廈已封閉。

通報稱，該公司員工王某的妻子與女兒於上月25日從湖北荊州探親回北京，妻子自本月7日起有咳嗽，5日後求醫，留院觀察；而王某同女兒未有徵狀，回家隔離觀察。不過，王某於上月24日至本月12日，多次到建工發展大廈辦公，期間王某曾多次隱瞞家屬曾前往湖北。

至本月13日，王某向中國紙業投資有限公司報告，其妻女從湖北返京，公司即採取防控措施。直至上周五（21日）下午4時30分，王某未有與同事接觸，亦無相關病徵；王某同日再向公司報告，其妻子確診。

北京建工發展大廈物業負責人表示，目前駐廈租戶單位暫停辦公，所有單位人員居家自行隔離，每日上報體溫監測情況和身體狀況。物業對樓內特別是密切接觸者辦公區域進行了全面消毒，並加大了每天消毒的頻次。而中國紙業投資有限公司所有員工身體狀況正常，未出現新冠肺炎症狀，各駐廈租戶單位員工也未出現新冠肺炎症狀。