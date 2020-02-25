自治區前政協常委涉受賄　檢察院提公訴

寧夏回族自治區人民檢察院周一（24日）發布消息，指自治區前政協常委、前人口資源環境委員會副主任王政（正廳級）涉嫌受賄罪一案，日前已由中衞市人民檢察院向市中級人民法院提起公訴。

起訴書指出，王政在擔任石嘴山市地質礦產局局長、大武口區區委書記、自治區廣播電影電視局副局長等重要職位期間，利用職務便利在工程項目承攬開發、登記備案、幹部調職等方面為他人謀取利益，非法收受財物且數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

在2019年7月1日，寧夏紀委監委網站對外通報，指王政涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。至上月13日，寧夏自治區監察委員會調查終結，移送檢察部門審查起訴，中衞市人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對王政作出逮捕決定。

現時57歲的王政，在1985年11月至2013年1月期間，先後任職石嘴山市地質礦產局局長、市委秘書長、市委常委、寧夏電視台台長、自治區廣播電影電視局副局長、國土資源廳黨組副廳長等職位；其後至2018年11月擔任自治區國土資源廳廳長，其後擔任自治區政協常委至被開除。