桂民海被控為境外提供情報罪　獲刑10年

香港銅鑼灣書店瑞典籍老闆桂民海，前年赴北京途中被警方帶走，外界一直關注其動向。浙江省寧波市中級人民法院周一（24日）發布消息，指桂民海上月被起訴犯「為境外非法提供情報罪」，經公開宣判後裁定他罪名成立，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。桂民海表示認罪服判不上訴。

消息指，司法機關在案件辦理過程中，充分保障桂民海依法享有的各項訴訟權利，部分社會群眾在場旁聽，惟法院未有提供公開宣判的相片、影片或相關資訊。

桂民海2015年赴泰國旅遊時失蹤，其後在中國官方電視台播出的片段中，承認因涉及多年前一宗交通死亡事故，而自願回國受審。內地宣布在2017年10月釋放桂，但其女兒表示父親一直在寧波被軟禁。桂民海前年在瑞典外交官陪同下，乘坐火車前往北京途中再被捕，之後再有他認罪的片段播出。

桂民海去年11月獲瑞典筆會頒發年度的圖霍夫斯基獎（Tucholsky Prize），以表揚他對言論自由的貢獻。中國駐瑞典大使桂從友事後警告，若瑞典文化部長林德（Amanda Lind）向桂民海頒獎，她將被禁止進入中國，惟後者如常出席頒獎典禮。