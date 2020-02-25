新冠肺炎：首開腔回應解封朝令夕改　應勇強調嚴控離城通道

湖北省武漢市疫情防控指揮部周一（24日）突然宣布局部解封，惟不足4小時後取消。湖北省委書記應勇同日召開省防控指揮部會議，強調要繼續嚴格管控離漢離鄂通道，強化隔離點和方艙醫院救治功能，要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實做好流行病學調查及開展拉網式篩查甄別。

應勇稱，當前湖北疫情防控出現一些積極變化，但形勢依然嚴峻複雜，要堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理，堅持節奏不變、力度不減、尺度不鬆，繼續咬緊牙關，瞄準關鍵突出問題，及早穩定局勢，並切實降低病亡率。會議決定，在省指揮部下成立綜合專家組，由醫療救治、疾病預防控制、應急管理及法律服務等專家組成。

針對城市持續嚴格封控的情況，應勇指要盡快落實生活供應保障措施，加強市場供給，改善配送方式，確保生活必需品量足價穩。他指示要格外關心孤寡老人、困難兒童、低收入家庭等群體，保障他們的基本生活。

湖北省防控指揮部周二表示，為做好滯留外地鄂籍人士的保障，生活無著落及困難人士，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。滯留人士可通過電話及應用程式求助。