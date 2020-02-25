新冠肺炎：武漢屋苑封閉形同虛設　居民自由出入上街放狗

為防新冠肺炎疫情蔓延，湖北省武漢市所有屋苑實施封閉管理，嚴控出入人員。但內媒周二（25日）報道指，武漢市部分屋苑防控工作存在漏洞，出入口的值守人員當值期間玩手機，居民不需量體溫及出示證明就可隨意出入，更有人在行人路上放狗。

內媒記者到訪武漢多個屋苑，發現大多只開放一個出入口，其餘則以圍板或鐵門封閉，門外有簡易帳篷，供出入人員測量體溫和登記，同時有身穿防護衣的人員當值。速遞員送件時將包裹交給值守人員，或聯繫取件人下樓領取。有物業管理處職員指，已加派人手做消毒工作，附近3個屋苑包括停放車輛的公共區域，總面積近7萬平方米。工作人員每天都要兩次消毒。

不過，位於江漢區唐家墩街的屋苑防控工作有漏洞，雖然有2名身穿防護衣的人員在門口值守，門前亦豎立「體溫測量點」、「進出登記點」的標識，但屋苑出入口未有封閉，且工作人員只顧看手機，未為出入人員測量體溫和詢問出入事由。

事件引起網民熱議，有人讚賞值守人員的努力付出，希望他們工作之餘亦要注意身體狀況。對於有屋苑存防疫漏洞，有人認為疫情至今未受控，即使值守人員工作未到位，市民亦應自覺留在家中或減少出門。