新冠肺炎：疫情疑蔓延武漢養老院　過去兩月19人離世

湖北省武漢市是新冠肺炎疫情的重災區，疫情更蔓延至養老院。財新網周一（24日）報道，距華南海鮮批發市場僅數百米的武漢市社會福利院中，從去年12月至本月中旬期間，共有19人死亡，除1人確診為新冠肺炎，另有6人死於肺部感染，但未有安排病毒檢測，另有多名老人的死因為感染性休克、猝死及心律失常等。

報道引述武漢市社會福利院一份死亡名單顯示，去年12月23日至本月11日期間，短短50天內有15人死亡。此後到本月18日，又有4人去世，平均每3天死亡1人，其中8人的死因為感染性休克及肺部感染。直到本月15日，名單才出現首位死於新冠肺炎的83歲老翁。大部分死者為80歲到90歲，有糖尿病及高血壓等長期疾病。

武漢市社會福利院是市民政局轄下機構，內設濟民老年醫院。一名醫生透露，去年12月底一名病人高燒至42℃，於搶救當天去世，判斷死因是感染性休克，院方沒詳細檢查，無法判斷是否新冠肺炎。從死亡人員名單來看，該死者應為27歲患有膽囊炎的女子。該醫生又指，本月12日前工作的病房樓層至少有9名老人去世，並有多位醫護人員出現肺部感染。

另有醫護透露，工作的科室大約有11名老人去世，死因是反覆發燒致呼吸衰竭。但武漢市民政局否認消息。院方表示，截至本月19日該院累計確診病例12人，其中老人11例（含死亡1人）、職工1例，死亡老人是在轉院過程中離世。疑似病例19例，其中老人7例、職工12例，所有確診和疑似人員已送隔離點、方艙醫院和定點醫院分類救治。

武漢市社會福利院從上月21日實行封閉管理，但有去世老人家屬指防護流於形式，封院後院方沒有讓老人戴上口罩，也沒有對老人、工作人員是否接觸過疑似病人作認真細緻排查，只是封閉大門及基本消毒。