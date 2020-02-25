新冠肺炎：官媒主播稱中國應鞠躬道歉　被網民圍剿刪文

新冠肺炎席捲全球，不少國家和地區都將矛頭指向最先爆發疫情的中國。內地官方電視台資深主持人「阿丘」（邱孟煌），上周四（20日）在微博上呼籲國內民眾反思，是否應就傳播疫情而向世界道歉。文章惹怒所有網民，他隨即遭到瘋狂圍剿，有人甚至被狠批他是賣國賊，意圖與反華的美媒裏外呼應。阿丘事後刪除文章，但未回應批評。

阿丘當日在微博上回應美國《華爾街日報》引發的辱華風波，他指：「此時，雖然東亞病夫的匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了？」

網民一面倒地留言批評，指他在中國官方的宣傳機關任職，竟然出賣同胞長他人志氣，又稱本次病毒都是天災，只好剛好發生在中國，而武漢還以封城的方式為全人類扛住疫情，中國不欠世界甚麼，也不必向別人鞠躬，應該是世界對中國的付出說聲對不起。

多名微博大V也發文指摘阿丘，「提刀探花在緬北」指有關言論非常危險，「他在為全球躍躍欲試的排華行為提供道德依據——中國人錯了，中國人該死。而阿丘本人作為中國人，卻不肯率先自殺向全世界謝罪」。「暱稱是馬甲家的大學生 」則指：「要說道歉，中國和中國人做了很多超綱的工作，反遭國際輿論如此歧視，到底誰該給誰道歉？」