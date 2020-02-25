新冠肺炎：傳南韓人湧青島避疫　官方稱嚴格防控

新冠肺炎疫情近日在南韓大爆發，成為繼中國後全球第二大重災區。近日有網傳消息指南韓首爾往山東青島航班爆滿，不少南韓人飛往山東躲避疫情，不需強制隔離。青島市疫情防控指揮部周一（24日）表示，嚴防疫情輸入擴散，會強化風險評估及口岸檢疫，嚴格落實外來人士的體溫檢測及居家隔離。

據機票售票網顯示，周二（25日）從首爾仁川機場前往青島流亭機場的機票僅剩一張，價格高達3552元（人民幣，下同，約4000港元），而平日該航段機票僅售約400至700元（約450至790港元），價格漲幅達8倍。此外，同一航班周三（26日）和周四（27日）的機位亦相當緊張。

青島市疫情防控指揮部召開工作會議，會議要求全面做好社區防控的同時，亦要嚴防境外疫情輸入，主動做好外籍人士溝通解釋和服務保障工作。同時要強化重點區域及人群防控，防止聚集性疫情發生，並堅決杜絕村莊（社區）防控措施擅自加碼、封路堵路、不允許租戶和外來人員返回等。